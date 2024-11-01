Ciencia contra el genocidio [opinión] [CAT]

El Estado de Israel utiliza su posición dentro del mundo científico y académico para blanquear la colonización del territorio palestino. A la vez, en muchos casos, su investigación e innovación acaba al servicio de la tecnología militar o bien se usa para desarrollar unas capacidades que sostienen el genocidio
El genocidio cometido por Israel en Gaza con un número total de víctimas que gira alrededor de 70.000 personas —la cifra de personas aniquiladas por la bomba atómica que los EE. UU. tiraron sobre la ciudad de Hiroshima— y el apartheid que ejerce contra el pueblo palestino continúa sin tener una respuesta de la contundencia necesaria por parte de los países europeos.
La mayor parte de las medidas tomadas han estado meramente simbólicas y muchas de las más pragmáticas no tendrán un efecto real sobre aquello que pasa a Palestina. Pero todas las medidas sumadas, por muy simbólicas que acaben siendo, servirán, no para tener un impacto directo sobre la economía o la política del Estado de Israel, pero sí para enviar un mensaje claro a su población y en el mundo. Tenemos que expresar desde todos los ámbitos nuestro rechazo a la matanza perpetrada en la Franja de Gaza.
Durante la ejecución del genocidio, se han destruido universidades y hospitales, y entre las vidas segadas hay muchos miembros de la comunidad académica palestina. Como científico encuentro la Unión Europea, con carácter inmediato, tendría que expulsar Israel del Área de Investigación Europea (ERA – European Research Area). La ERA es el sistema Europeo integrado de investigación e innovación, del cual forman parte los 27 estados miembros y otros países europeos de fuera de la unión, como el Reino Unido, y también el Estado de Israel. Israel se ha hecho un nombre en el mundo como un estado puntero en investigación e innovación. Sus universidades tienen prestigio internacional y sus centros de investigación son líderes en… » ver todo el comentario