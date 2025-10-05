Ciencia a la carta: buena si confirma nuestras creencias pero muy mala si las contradice  

Tal y como indica muy incisivamente Neil DeGrasse en este breve video, al final la Ciencia para muchos supuestos sapiens es como elegir un menú: si sus conclusiones están en consonancia con las creencias previas y por tanto son del gusto del individuo se aceptan y hasta se usan como argumento frente a otros, pero si no concuerdan con las opiniones preconcebidas del individuo pues se olvidan directamente o se acusa a los científicos del tema de mentirosos, ignorantes o malévolos.