edición general
4 meneos
64 clics
El cielo fucsia en Almería: una aurora boreal grabada en medio de un paisaje nevado

El cielo fucsia en Almería: una aurora boreal grabada en medio de un paisaje nevado

Calar Alto captó este fenómeno tan espectacular que se pudo ver a las 19:40 horas y de nuevo a las 00:24 de la madrugada

| etiquetas: aurora boreal , naturaleza , calar alto , astronomía
3 1 0 K 67 ciencia
sin comentarios
3 1 0 K 67 ciencia

menéame