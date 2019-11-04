El Ciclo de la Rizofagia: La obtención de nutrientes por las plantas a través de sus rizosferas

las plantas cultivan microbios, como si dirigieran una granja situada alrededor de las puntas de las raíces que les suministran a modo de secreciones: azúcares, proteínas y vitaminas, según White. Estos microbios prosperan para luego penetrar en las células apicales (ápice radical) de los sistemas radiculares, en donde las células se dividen y carecen de paredes endurecidas. Los microbios pierden sus paredes celulares, quedando atrapados en las células de las plantas y siendo sujetos a la acción del oxígeno reactivo (superóxido).