edición general
4 meneos
7 clics
El Ciclo de la Rizofagia: La obtención de nutrientes por las plantas a través de sus rizosferas

El Ciclo de la Rizofagia: La obtención de nutrientes por las plantas a través de sus rizosferas

las plantas cultivan microbios, como si dirigieran una granja situada alrededor de las puntas de las raíces que les suministran a modo de secreciones: azúcares, proteínas y vitaminas, según White. Estos microbios prosperan para luego penetrar en las células apicales (ápice radical) de los sistemas radiculares, en donde las células se dividen y carecen de paredes endurecidas. Los microbios pierden sus paredes celulares, quedando atrapados en las células de las plantas y siendo sujetos a la acción del oxígeno reactivo (superóxido).

| etiquetas: plantas , rizofagia , nutrientes , raices , botanica
4 0 0 K 46 ciencia
sin comentarios
4 0 0 K 46 ciencia

menéame