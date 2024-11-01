El ciclo del agua en la Tierra se vuelve cada vez más errático

El ciclo del agua se ha vuelto cada vez más errático y extremo, oscilando entre diluvios y sequías, con los efectos en cascada del exceso o la escasez de agua en las economías y la sociedad. El informe sobre el Estado de los Recursos Hídricos Mundiales, presentado por la Organización Meteorológica Mundial, indica que solo alrededor de un tercio de las cuencas fluviales del mundo presentaron condiciones normales en 2024. El resto se situó por encima o por debajo de lo normal, lo que representa el sexto año consecutivo de claro desequilibrio.