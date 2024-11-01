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Informe de la inteligencia estadounidense sugiere que Mojtaba Jameneí podría ser homosexual, Trump reacciona con risas, según New York Post

Un informe de la inteligencia estadounidense habrían detectado indicios de que Jamenei, de 56 años, habría mantenido durante años una relación con un antiguo tutor de infancia.La información proviene de fuentes consideradas altamente protegidas dentro del aparato señala New York Post. De acuerdo con el medio, Trump fue informado la semana pasada, según fuentes citadas por el medio, Trump se rió abiertamente tras escuchar el informe, mientras que otras personas en la sala también reaccionaron con incredulidad.

| etiquetas: cia , motjaba jameneí , homosexual , gay , irán
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9 comentarios
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karaskos #2 karaskos *
Hombre, entre ser gay o ser un puto pederasta anaranjado, hay una diferencia abismal.

Patéticos no, esto escala a nivel superior :palm:
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azathothruna #8 azathothruna
#2 Es mejor ser gay de closet que un pederasta corrupto
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Yo siendo Trump no me reiría mucho, Jamenei no sale en la lista Epstein ni una sola vez, en cambio él…
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Kasterot #1 Kasterot
Nivelon del tromp!!!!
Más simple que la maquinaria de un sonajero
4 K 55
#5 T3rr0rz0n3
#1 Simple es pensar que está en la orientación sexual, en vez de la hipocresía de predicar lo contrario en un país donde, en palabras del artículo, las relaciones homosexuales son ilegales y pueden ser castigadas severamente.
1 K 20
#7 UNX
#5 Los jerarcas religiosos son una puta panda de hipócritas, Jamenei no va a acabar colgado de una grúa por lo que ha hecho pero no tendrá problema en que otros sí.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Dijo que le divirtió el hundimiento de un barco desarmado, el nivel intelectual y moral de este tipo no da para mucho más, como quienes consideran que esto pueda tener algún tipo de gracia.
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#6 MPR *
Ya me imagino a los de la CIA:
- El jefe no está nada contento, hay que darle una buena noticia, ¿qué tenéis por ahí?
- Esto...., ummmm...., a ver..., puede ser ..., no,...., ummm...., tampoco, pero...., ummm... podemos sacar(nos del ciruelo) un informe que diga que Jamenei es gay, seguro que le gusta, la otra opción sería decir que es negro... porque negro y gay ya sería pasarse, ¿no?
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madeagle #9 madeagle
Les va tan mal en la guerra que han entrado en la fase de "el que no le ria las gracias a Trump es marica"
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menéame