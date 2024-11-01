Informe de la inteligencia estadounidense sugiere que Mojtaba Jameneí podría ser homosexual, Trump reacciona con risas, según New York Post

Un informe de la inteligencia estadounidense habrían detectado indicios de que Jamenei, de 56 años, habría mantenido durante años una relación con un antiguo tutor de infancia.La información proviene de fuentes consideradas altamente protegidas dentro del aparato señala New York Post. De acuerdo con el medio, Trump fue informado la semana pasada, según fuentes citadas por el medio, Trump se rió abiertamente tras escuchar el informe, mientras que otras personas en la sala también reaccionaron con incredulidad.