Informe de la inteligencia estadounidense sugiere que Mojtaba Jameneí podría ser homosexual, Trump reacciona con risas, según New York Post

Un informe de la inteligencia estadounidense habrían detectado indicios de que Jamenei, de 56 años, habría mantenido durante años una relación con un antiguo tutor de infancia.La información proviene de fuentes consideradas altamente protegidas dentro del aparato señala New York Post. De acuerdo con el medio, Trump fue informado la semana pasada, según fuentes citadas por el medio, Trump se rió abiertamente tras escuchar el informe, mientras que otras personas en la sala también reaccionaron con incredulidad.
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Patéticos no, esto escala a nivel superior
Más simple que la maquinaria de un sonajero
- El jefe no está nada contento, hay que darle una buena noticia, ¿qué tenéis por ahí?
- Esto...., ummmm...., a ver..., puede ser ..., no,...., ummm...., tampoco, pero...., ummm... podemos sacar(nos del ciruelo) un informe que diga que Jamenei es gay, seguro que le gusta, la otra opción sería decir que es negro... porque negro y gay ya sería pasarse, ¿no?