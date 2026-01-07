La CIA respaldó a Rodríguez ante el efecto desestabilizador de Machado

Más, mucho más que agradecer el secuestro exprés de Nicolás Maduro, el dictador venezolano que la obligó a esconderse y a huir del país, María Corina Machado suplicó al presidente Donald Trump que la resucite para la vida política. La líder de la oposición al chavismo, despreciada por la Casa Blanca como solución para el gobierno en Caracas, compareció la noche del lunes en la Fox en una entrevista con Sean Hannity, el gran propagandista del trumpismo, para ejecutar un ejercicio de adoración de Trump ofreciéndole aquello que más ansía el.......