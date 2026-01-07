edición general
La CIA respaldó a Rodríguez ante el efecto desestabilizador de Machado

Más, mucho más que agradecer el secuestro exprés de Nicolás Maduro, el dictador venezolano que la obligó a esconderse y a huir del país, María Corina Machado suplicó al presidente Donald Trump que la resucite para la vida política. La líder de la oposición al chavismo, despreciada por la Casa Blanca como solución para el gobierno en Caracas, compareció la noche del lunes en la Fox en una entrevista con Sean Hannity, el gran propagandista del trumpismo, para ejecutar un ejercicio de adoración de Trump ofreciéndole aquello que más ansía el.......

#3 Tunguska08Chelyabinsk13
¿No le dieron una medalla o algo con el nobel? Que se lo preste 2 fines de semana al mes, para que juegue con ella, hombre ya!!!
HeilHynkel #1 HeilHynkel
para ejecutar un ejercicio de adoración de Trump ofreciéndole aquello que más ansía el presidente estadounidense: el Nobel de la Paz que cree que ella le birló .

A ver .. que el Nóbel no es un jarrón que puedar regalar a tu antojo.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
#1 Pero si ese personaje enchufado para el nobel de la no paz, no lo quieren en Venezuela, después de que pidió públicamente que lo invadieran costara lo que costara.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Que la señora sea un ser despreciable no quita dicho premio (pese a lo que se ha convertido) no es algo que se pueda regalar.

Si no lo quiere, que lo devuelva y todos tan amigos.
#6 Abril_2025
Para la CIA tener elecciones libres en Venezuela es "desestabilizar".

No sé si a Maduro le dieron la opción de dejar de ser la putita de China-Rusia para ser la putita de EEUU, pero parece que a Delcy Rodríguez sí y no le parece nada mal.

No es tampoco raro, es una corrupta que apoya una dictadura, qué más le dará ella quién jode a los Venezolanos si ella sigue viviendo de puta madre.
Findeton #4 Findeton
Trump no ha movido un milímetro el portaaviones de las costas de Venezuela. Ergo Trump considera que su trabajo no ha terminado.
#7 sliana
Tuvieron que corregir el efecto desestabilizador de sus acciones desestabilizadoras. La cia siempre haciendo el bien en países ajenos.
