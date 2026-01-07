La CIA respaldó a Rodríguez ante el efecto desestabilizador de Machado

Más, mucho más que agradecer el secuestro exprés de Nicolás Maduro, el dictador venezolano que la obligó a esconderse y a huir del país, María Corina Machado suplicó al presidente Donald Trump que la resucite para la vida política. La líder de la oposición al chavismo, despreciada por la Casa Blanca como solución para el gobierno en Caracas, compareció la noche del lunes en la Fox en una entrevista con Sean Hannity, el gran propagandista del trumpismo, para ejecutar un ejercicio de adoración de Trump ofreciéndole aquello que más ansía el.......
A ver .. que el Nóbel no es un jarrón que puedar regalar a tu antojo.
Que la señora sea un ser despreciable no quita dicho premio (pese a lo que se ha convertido) no es algo que se pueda regalar.
Si no lo quiere, que lo devuelva y todos tan amigos.
No sé si a Maduro le dieron la opción de dejar de ser la putita de China-Rusia para ser la putita de EEUU, pero parece que a Delcy Rodríguez sí y no le parece nada mal.
No es tampoco raro, es una corrupta que apoya una dictadura, qué más le dará ella quién jode a los Venezolanos si ella sigue viviendo de puta madre.