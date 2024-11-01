Hoy, mientras el mundo despierta con la noticia de los primeros bombardeos sobre Teherán y demás grandes ciudades de Irán. Nuestro sentimiento es de profundo dolor y de indignación ética. Las sirenas que suenan en Teherán, Isfahán o Shiraz no son ruido de fondo. Son el anuncio de más vidas truncadas, de familias destruidas, de una nueva herida abierta en Oriente Próximo. ¿Qué esperarán los que han instigado esta situación? ¿Salir prósperos y aclamados, de semejante acto de desigualdad y vileza?
- EEUU e Israel están bombardeando a Irán para proteger a los farsiparlantes del genocidio al que están siendo sometidos por el gobierno nazi iraní.
- El régimen iraní es fruto de un golpe de estado fomentado por organizaciones nazis, bajo el mando del ultraderechista Rujolá Jomeini.
- El régimen iraní ha prohibido a los partidos políticos de izquierdas, y asesinado y metido en la cárcel a sus miembros.
