×
publicadas
en cola
2
meneos
6
clics
Churriana, el distrito de Málaga que desarrolla 4.000 nuevas viviendas "sin accesos ni servicios públicos suficientes"
La presión urbanística sobre el distrito 8 de Málaga es "brutal" advierte en SER Málaga, Inmaculada Viñolo, presidenta de la asociación vecinal, histórica y cultural de Churriana, Arcusves.
etiquetas:
vivienda
malaga
37
actualidad
actualidad
#1
NPCMeneaMePersigue
Es lo que tiene fabricar casas como churros y la libegtaaaaaa para construir
En Valencia construyeron en zonas inundables y 1 de cada 3 muertos en la dana es decir más de 80 personas murieron
#2
Chinchorro
Para quien no lo sepa Churriana está muy cerca del PTA y del aeropuerto de Málaga, lo que lo convierte en un emplazamiento súper atractivo para los
inmigrantes de mierda que vienen a robarnos la vivienda y los servicios ya de por sí saturados
expat tecnológicos que gustan de gozar las diversas ventajas que les ofrece vivir en nuestra amada tierra.
