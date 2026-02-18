edición general
Churriana, el distrito de Málaga que desarrolla 4.000 nuevas viviendas "sin accesos ni servicios públicos suficientes"

La presión urbanística sobre el distrito 8 de Málaga es "brutal" advierte en SER Málaga, Inmaculada Viñolo, presidenta de la asociación vecinal, histórica y cultural de Churriana, Arcusves.

Es lo que tiene fabricar casas como churros y la libegtaaaaaa para construir

En Valencia construyeron en zonas inundables y 1 de cada 3 muertos en la dana es decir más de 80 personas murieron
Para quien no lo sepa Churriana está muy cerca del PTA y del aeropuerto de Málaga, lo que lo convierte en un emplazamiento súper atractivo para los inmigrantes de mierda que vienen a robarnos la vivienda y los servicios ya de por sí saturados expat tecnológicos que gustan de gozar las diversas ventajas que les ofrece vivir en nuestra amada tierra.
