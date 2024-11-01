edición general
La Chunta Aragonesista denuncia a una web por promover el odio contra las mujeres

Desde CHA se considera especialmente grave que estos panfletos presenten una visión distorsionada de la realidad judicial y social, alimentando estereotipos falsos que, según la formación, criminalizan a las mujeres y desacreditan las denuncias por violencia machista, discursos que, añade la coordinadora, "refuerzan el machismo estructural que seguimos combatiendo".

Gracias por informar, me esta pareciendo muy interesante la pagina y muy instructiva, no la conocía.
¡Qué página tan horrible, menos mal que gracias a Chunta Aragonesista ahora nadie va a conocerla y visitarla! Es lamentable que planteen discursos de odio como la idea absurda de que las leyes puedan usarse de manera tramposa para lograr objetivos perversos.
Esperemos que sea rápidamente dada de baja por las autoridades, para así proteger a la población y a las mujeres.
No veo un odio en esa web, si consejos para personas que reciben denuncias falsas por este motivo. Que haya denuncias falsas no desacredita a nadie, ya que en todos los ámbitos legales las hay, siempre hay gente que se aprovecha de las cosas, lamentablemente, y eso no hace de menos a las denuncias que si son reales.

Lo que desacredita realmente es el absurdo empecinamiento de ciertos sectores, en que justo en este caso de Viogen no existe ninguna denuncia falsa para ellos (como decía el bueno…   » ver todo el comentario
Spoiler: no es Mediatize :troll:
Aun existe la chunta?
