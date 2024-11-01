Chunta Aragonesista (CHA) propone dar beneficios fiscales a los rentistas que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler

En el contexto de un intenso debate sobre cómo hacer frente a la crisis de la vivienda, la cuenta oficial de Chunta Aragonesista (CHA), partido integrante en el ámbito estatal de la coalición Sumar, publicaba este sábado en X un detallado hilo sobre el tema que comenzaba criticando la propuesta del gobierno de Aragón —del PP— de habilitar 1200 nuevas viviendas de alquiler para jóvenes en Zaragoza capital.