Chunta Aragonesista (CHA) propone dar beneficios fiscales a los rentistas que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler

En el contexto de un intenso debate sobre cómo hacer frente a la crisis de la vivienda, la cuenta oficial de Chunta Aragonesista (CHA), partido integrante en el ámbito estatal de la coalición Sumar, publicaba este sábado en X un detallado hilo sobre el tema que comenzaba criticando la propuesta del gobierno de Aragón —del PP— de habilitar 1200 nuevas viviendas de alquiler para jóvenes en Zaragoza capital.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
PSOE, CHA, VOX, Junts, PP, parece que el 90% de los políticos de este país hace lo que les conviene a los especuladores y fondos de inversión

Que casualmente están vendiendo ahora y les dan incentivos

¿Quién es capaz de presionar de esta manera para que hasta supuestos izquierdistas hagan maniobras de esta manera? Estas técnicas de presión solo las hace Israel y los suyos

En el futuro será como en EEUU, fin de la izquierda vs derecha y será sionistas vs el resto. Solo hay que ver a Trump hoy pidiendo votar a Cuomo (demócrata independiente) contra Mandami (antisionista)
2
carakola #2 carakola
¿Y una mamada no? ya está bien de seguir el juego a los que acaparan un bien básico como es la vivienda.
0
TonyStark #4 TonyStark
menuda puta mierda de ideas para solucionar un problema gordo de cojones, todo por no hacer como ha hecho Holanda.
0
ChatGPT #3 ChatGPT *
Claro, porque los “rentistas” resulta que no tienen esas viviendas en el Mercado de alquiler, son unos rentistas raros sin rentas…

Por otro lado, si existieran (que no) ens euro creen que un beneficio fiscal del 10% 20%? 30% va a compensar ese motivo que tienen para estar perdiendo el 100% por no poner la vivienda en el mercado?

Qué suerte debe ser tener un puesto político y poder decir sandeces en el trabajo, sin consecuencia alguna…
0

