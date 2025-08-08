edición general
De chorizos y profesionales

En 2017 la jueza Patricia Jiménez-Alfaro Esperón archivó la querella presentada contra Estudio Económico cuyo contenido era los pagos efectuados por la empresa CODERE a Estudios Económico para influir en la Ley del Juego. La juez no vio delito. Hoy se sabe que CODERE pagó a Estudios Económicos 679.000 €, pero lo más sorprendente es que los apellidos de uno de los directivos de CODERE, llamado José Antonio Jiménez-Alfaro Esperón, coinciden con los de la jueza. A esto le llamo yo profesionalidad, nada de chorizos, supuestamente.

Nachodemieres #2 Nachodemieres
Que puta mafia son el PP y la judicatura, que asco.
rogerius #1 rogerius
El PP ahora pacta con Vox cosas que votó en contra en el Congreso solo para que se hable de otra cosa y no de Montoro y sus aledaños. PPrefiere que hablemos de religión antes que de su corruPPción.
Kantinero #3 Kantinero
una jueza Peinada
#4 atrompicones
Corrupción, corrupción por todos lados ¿Quién controla al controlador de los controladores? ¿Son todos de la misma cuerda?
