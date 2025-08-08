De chorizos y profesionales

En 2017 la jueza Patricia Jiménez-Alfaro Esperón archivó la querella presentada contra Estudio Económico cuyo contenido era los pagos efectuados por la empresa CODERE a Estudios Económico para influir en la Ley del Juego. La juez no vio delito. Hoy se sabe que CODERE pagó a Estudios Económicos 679.000 €, pero lo más sorprendente es que los apellidos de uno de los directivos de CODERE, llamado José Antonio Jiménez-Alfaro Esperón, coinciden con los de la jueza. A esto le llamo yo profesionalidad, nada de chorizos, supuestamente.