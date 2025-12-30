edición general
Choque de trenes en Machu Picchu: un fallecido y al menos 50 turistas heridos

Un accidente ferroviario se registró este martes en la vía que conduce a Machu Picchu, en la región Cusco, luego de que dos trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaran en circunstancias que aún son materia de investigación. El hecho ocurrió en un tramo cercano a los sectores de Pampacahua y Coriguaina, a la altura del kilómetro 82 de la línea férrea, una de las rutas más transitadas por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca.

Comparto, por que me parece de locos, hubo mucha bronca cuando el año pasado liberaron el uso de esa linea de trenes, para la que pudieran usar mas empresas, en septiembre hubo hasta un parón que dejo a miles de turistas varados (en el pueblo de acceso a Machu Picchu solo se llega por tren o por unas carreteras del infierno, hay restauracion, pero no hospedaje para tanta gente, ahi la gente solo va de paso) protestando sobre el estado del transporte y la enrtrada de nuevas empresas cuando termino la consesion de 30 años: www.youtube.com/watch?v=r6evFgivWfQ
