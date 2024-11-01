edición general
La chirigota de Cádiz dedicada a Nico Williams y Lamine Yamal  

«Cuando piensas que lo has visto 'tó', aparece un negro de Vox», soltaron, por ejemplo, en una de las canciones provocando las carcajadas entre el público.

vicus. #1 vicus.
No hay nada más tonto que un racista, y si por encima ni es muy blanco pues ya es el colmo..
#2 Cincocuatrotres
Vale, eso quiere decir que a nuestro país puede entrar cualquiera sin control? Que por el hecho de que Nico Willians sea bueno metiendo goles, tenemos que dejar entrar a todo el mundo? Y lo demás somos racistas? Que forma de manipular, venga ya podéis empezar a lincharme
txillo #3 txillo
#2 falsa dicotomía.
