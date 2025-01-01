El chino no es un idioma, son varios [ENG]

Cuando alguien se encuentra a alguien chino, muchos preguntas "¿Hablas mandarín o cantanés?" queriendo así dar a entender que están culturizados y que conocen ambas variedades linguísticas. El chino no es sólo mandarín o cantonés, también es Wu, Min, Nan, Hakka, Jin, etc... Y todos son idiomas distintos. El mandarín y el cantonés son idiomas completamente distintos y de hecho el cantonés se parece más al chino medieval que el mandarín.