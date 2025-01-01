edición general
El chino no es un idioma, son varios [ENG]

Cuando alguien se encuentra a alguien chino, muchos preguntas "¿Hablas mandarín o cantanés?" queriendo así dar a entender que están culturizados y que conocen ambas variedades linguísticas. El chino no es sólo mandarín o cantonés, también es Wu, Min, Nan, Hakka, Jin, etc... Y todos son idiomas distintos. El mandarín y el cantonés son idiomas completamente distintos y de hecho el cantonés se parece más al chino medieval que el mandarín.

#4 chocoleches
Alguien que sólo hable cantonés y alguien que sólo hable mandarín, sí se pueden entender si lo hacen por escrito.

Y hay unas trescientas lenguas en activo en China a día de hoy.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Lo del chino para los extranjeros debe ser como el inglés que aprende español en Londres con uno de Valladolid y luego se pasa por Murcia, Cádiz, un pueblo de Lugo y un concierto de Bad Bunny.
#7 chavi
Vaya, como el Español
#8 Leclercia_adecarboxylata
#7 Va a ser que no, la diferencia entre mandarín y cantonés o hakka es como la diferencia entre el español y el francés no como la diferencia entre el andaluz y el español de Mexico.
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Ayudado por ChatGPT, aquí cómo se dice "ese perro es muy bonito" en cada uno de estos idiomas:

1. Mandarín (普通话 - Pǔtōnghuà)

Ese perro es muy bonito:
那只狗很漂亮。
Pinyin: Nà zhī gǒu hěn piàoliang.

2. Cantonés (广东话 - Guǎngdōnghuà / 粤语 - Yuèyǔ)

Ese perro es muy bonito:
嗰隻狗好靚。
Yale Romanization: Gó je gàu hóu leng.

3. Jin (晋语 - Jìnyǔ)

Texto en mandarín usado comúnmente (con acento jin):
那只狗很漂亮。
Nota: La pronunciación variará, pero la escritura suele seguir el…   » ver todo el comentario
#2 DonaldBlake
Me recuerda a lo de ¿español o castellano?

Obviamente, si el interlocutor es extranjero y no tienes muchas ganas de hablar, puedes decirle "español", aunque prefiero decir castellano.
Alguien que haya visto "Amorres Perros", sabe que lo que se habla ahí no puede ser catalogado como castellano (y dudo que sea español, me lo tuve que subtitular y, ni así, pillaba muchas cosas).
Gry #5 Gry
#2 Más bien lo del Español y el Euskera...
#6 DonaldBlake
#5 Nadie confunde Español y Euskera, Español y Castellano sí.
