El chino no es un idioma, son varios [ENG]

Cuando alguien se encuentra a alguien chino, muchos preguntas "¿Hablas mandarín o cantanés?" queriendo así dar a entender que están culturizados y que conocen ambas variedades linguísticas. El chino no es sólo mandarín o cantonés, también es Wu, Min, Nan, Hakka, Jin, etc... Y todos son idiomas distintos. El mandarín y el cantonés son idiomas completamente distintos y de hecho el cantonés se parece más al chino medieval que el mandarín.
Y hay unas trescientas lenguas en activo en China a día de hoy.
1. Mandarín (普通话 - Pǔtōnghuà)
Ese perro es muy bonito:
那只狗很漂亮。
Pinyin: Nà zhī gǒu hěn piàoliang.
2. Cantonés (广东话 - Guǎngdōnghuà / 粤语 - Yuèyǔ)
Ese perro es muy bonito:
嗰隻狗好靚。
Yale Romanization: Gó je gàu hóu leng.
3. Jin (晋语 - Jìnyǔ)
Texto en mandarín usado comúnmente (con acento jin):
那只狗很漂亮。
Nota: La pronunciación variará, pero la escritura suele seguir el
Obviamente, si el interlocutor es extranjero y no tienes muchas ganas de hablar, puedes decirle "español", aunque prefiero decir castellano.
Alguien que haya visto "Amorres Perros", sabe que lo que se habla ahí no puede ser catalogado como castellano (y dudo que sea español, me lo tuve que subtitular y, ni así, pillaba muchas cosas).