más visitadas
10480
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
7620
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
5817
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7579
clics
Trump se queda dormido en una reunión y es acusado por analistas de peerse delante de dos niñas [EN]
4255
clics
Irán, la operación secreta que nadie ve
más votadas
697
Iniciativa Ciudadana Europea Suspensión acuerdo UE Israel
547
La Guardia Civil revela que la mano derecha de Mazón en Emergencias en la dana obtuvo el audio de Aemet que se manipuló
529
Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia
456
El genocidio en Sudán es aún peor de lo que pensábamos [EN]
384
Álvaro García Ortiz acusa al Supremo de "redefenir" el derecho penal para condenarle por la filtración de datos reservados del novio de Ayuso
9
meneos
27
clics
En China ya hay trabajadores que entrenan robots humanoides a la vieja usanza: repitiendo tareas hasta el aburrimiento
El país ha abierto numerosos centros donde se encargan de repetir tareas domésticas hasta la saciedad para que los robots humanoides les imiten
|
etiquetas
:
china
,
trabajadores
,
entrenan
,
robots
,
humanoides
,
vieja
,
usanza
8
1
0
K
126
tecnología
4 comentarios
relacionadas
#4
Gry
Vi el otro día este vídeo de un robot entrenado para doblar camisetas con solo 23 minutos de datos de entrenamiento, 43 repeticiones y casi lo hace tan bien como un abuelo con Parkinson.
vm.tiktok.com/ZNRB8vTrc/
0
K
19
#2
azathothruna
Humanos actuando como robots, enseñando a robots a ser mas robots.
Y luego dicen que nos quitaran el empleo
0
K
16
#3
ahotsa
*
¿Valen como relevista en el contrato relevo? ¿Si trabajan las 24 horas del día y sin vacaciones, cuentan como 4 o 5 relevistas?
¿Le acompaña al servicio para que aprenda todo? A ver si van a ir a cagar (o lo que sea...) durante una hora en cada turno de 8 horas; bueno, tres horas al día, que esos no tienen turnos.
0
K
10
#1
Spirito
M. Rajoy no lo veía pero yo sí veo en un futuro muy próximo, robots autónomos fabricando robots autónomos sin necesidad de intervención humana, más que mera revisión.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
