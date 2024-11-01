edición general
En China ya hay trabajadores que entrenan robots humanoides a la vieja usanza: repitiendo tareas hasta el aburrimiento

El país ha abierto numerosos centros donde se encargan de repetir tareas domésticas hasta la saciedad para que los robots humanoides les imiten

Gry
Vi el otro día este vídeo de un robot entrenado para doblar camisetas con solo 23 minutos de datos de entrenamiento, 43 repeticiones y casi lo hace tan bien como un abuelo con Parkinson.

vm.tiktok.com/ZNRB8vTrc/
azathothruna
Humanos actuando como robots, enseñando a robots a ser mas robots.
:shit:
Y luego dicen que nos quitaran el empleo :troll:
ahotsa
¿Valen como relevista en el contrato relevo? ¿Si trabajan las 24 horas del día y sin vacaciones, cuentan como 4 o 5 relevistas?

¿Le acompaña al servicio para que aprenda todo? A ver si van a ir a cagar (o lo que sea...) durante una hora en cada turno de 8 horas; bueno, tres horas al día, que esos no tienen turnos.
Spirito
M. Rajoy no lo veía pero yo sí veo en un futuro muy próximo, robots autónomos fabricando robots autónomos sin necesidad de intervención humana, más que mera revisión.
