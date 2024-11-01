China supera los objetivos de restauración minera durante los últimos cinco años. (Eng)

China restauró y trató 223 333 hectáreas de minas abandonadas históricamente durante el período del 14.º Plan Quinquenal (2021-2025), superando el objetivo fijado para ese período en casi un 20 %, según anunció el jueves el Ministerio de Recursos Naturales. En los últimos cinco años, el país ha puesto en marcha 68 proyectos piloto de restauración ecológica de minas abandonadas históricamente en todo el país, promoviendo un enfoque de restauración que combina la orientación del gobierno central, la implementación local y la participación social