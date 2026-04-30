Según la OCDE, Pekín alcanzó un gasto de 1,03 billones de dólares en 2024, consolidando un crecimiento anual sostenido frente al estancamiento relativo estadounidense. Esta dinámica no es un fenómeno aislado de 2024, sino el resultado de un proceso de inversión masiva que ha permitido al capital chino disputar la vanguardia en sectores estratégicos donde el bloque occidental mantenía históricamente el monopolio. Estas cifras reflejan la capacidad real de movilización de recursos productivos más allá de las fluctuaciones del mercado de divisas.