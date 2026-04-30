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China supera a EEUU en inversión real en investigación y desarrollo

China supera a EEUU en inversión real en investigación y desarrollo

Según la OCDE, Pekín alcanzó un gasto de 1,03 billones de dólares en 2024, consolidando un crecimiento anual sostenido frente al estancamiento relativo estadounidense. Esta dinámica no es un fenómeno aislado de 2024, sino el resultado de un proceso de inversión masiva que ha permitido al capital chino disputar la vanguardia en sectores estratégicos donde el bloque occidental mantenía históricamente el monopolio. Estas cifras reflejan la capacidad real de movilización de recursos productivos más allá de las fluctuaciones del mercado de divisas.

| etiquetas: auge de china , caída de eeuu , china número uno tecnológico
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3 comentarios
9 1 0 K 103 actualidad
#1 tierramar
China promueve que todos los chinos estudien, para de este modo aprovechar todos los mejores cerebros del país; mientras en EEUU no todo el mundo puede estudiar por su coste, es el capitalismo. La economía china se basa en la produccion real, la economia yanqui es especulativa (Wall street)
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Mikhail #3 Mikhail
#1 Es porque la verdadera riqueza de un país es su población. Cuanto más formada, más valiosa. El liberalismo propugna que sólo el que se pueda permitir la educación debe obtenerla; por eso los países liberales van perdiendo valor y los socialistas lo ganan, porque no discriminan por clase para obtener el conocimiento.
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#2 tierramar
EEUU ha conseguido que el mundo los vea como el pais más desarroollado mediante la propaganda (medios de comunicación, Hollywood) pero no es real. En lo único que son número 1 es en el número de paises destruidos y número de personas que han asesinado
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menéame