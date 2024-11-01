China rodeó un enclave con robots. Ahora les han dado un fusil para disparar a 100 metros, y el resultado apunta a una isla

China ha ido dejando pistas cada vez más explícitas sobre cómo imagina los conflictos del futuro. En 2025, maniobras del PLA incluyeron ejercicios de asalto a islas menores empleando robots terrestres y sistemas no tripulados, una señal de que Pekín ya no ensaya solo cruces anfibios clásicos, sino escenarios donde las máquinas abren camino antes que los soldados. Aquellas prácticas marcaron una dirección clara: la automatización del combate ya no era una teoría lejana, sino algo que China estaba empezando a probar sobre el terreno.