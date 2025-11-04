edición general
China responsabiliza al Gobierno neerlandés por las alteraciones en la producción y las cadenas de suministro mundiales

China condenó al Gobierno de los Países Bajos por interferir en los asuntos internos del fabricante de chips neerlandés Nexperia. Beijing afirmó que esta medida vulnera gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas y que los Países Bajos son responsables del caos en la producción y las cadenas de suministro mundiales de semiconductores.

Torrezzno #3 Torrezzno
Es el socialismo de lible melcado amigo
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Unos cabronias estos rubios desde siempre
#4 Barriales
#1 son la peor ralea del mundo.
tul #5 tul
#4 un colega holandes que estuvo viviendo aqui unos años solia decir que levantaron los diques y ganaron terreno al mar porque con el poco terreno que tenian no les cabian todos los hijosdeputa xD
#6 yarkyark
A mi en todo esto de Nexperia me falta información tanto de un lado como de otro.

Dicen que es por presiones de USA, China que es por boicot y mil historias mas. Pero todavía nadie ha contado exactamente que ha pasado ahí.

La verdad, siento curiosidad por saber con que motivos el gobierno Holandes hace una intervención de tal calibre.
arturios #2 arturios
¿Por que aparece en las etiquetas EE. UU. si se refiere a Holanda? :roll:
