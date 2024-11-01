edición general
China se queda sin plata y el mercado tiembla: sus reservas del metal se hunden a mínimos de una década

China se queda sin plata y el mercado tiembla: sus reservas del metal se hunden a mínimos de una década

El mercado mundial de la plata se enfrenta a un nuevo riesgo después de que las reservas chinas hayan caído al nivel más bajo en una década, con un enorme volumen enviado recientemente a Londres para aliviar una escasez que llevó los precios a un récord. Las existencias en los almacenes vinculados a la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzaron recientemente su nivel más bajo desde 2015, mientras que los volúmenes de la Bolsa de Oro de Shanghái han vuelto a ser los más bajos en más de nueve años, según datos de la bolsa y de las agencias de valore

