China proporciona a Irán un radar de caza de aviones furtivos y un enlace satelital BeiDou (ENG)

China ha lanzado un programa para reforzar los sistemas de defensa de Irán después de que se identificaran las brechas de seguridad para 2025-2026, incluida la entrega del radar YLC-8B y una cooperación ampliada en navegación por satélite y ciberseguridad. El sistema puede desplegarse o desmontarse en menos de 30 minutos, una característica destinada a reducir la vulnerabilidad a los ataques con misiles antirradiación.Más allá del despliegue de radares, el marco de cooperación incluye operaciones conjuntas de ciberseguridad e inteligencia cent