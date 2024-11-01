edición general
China proporciona a Irán un radar de caza de aviones furtivos y un enlace satelital BeiDou (ENG)

China ha lanzado un programa para reforzar los sistemas de defensa de Irán después de que se identificaran las brechas de seguridad para 2025-2026, incluida la entrega del radar YLC-8B y una cooperación ampliada en navegación por satélite y ciberseguridad. El sistema puede desplegarse o desmontarse en menos de 30 minutos, una característica destinada a reducir la vulnerabilidad a los ataques con misiles antirradiación.Más allá del despliegue de radares, el marco de cooperación incluye operaciones conjuntas de ciberseguridad e inteligencia cent

| etiquetas: china , iran , radar , satelite , defensa
comentarios
camvalf #7 camvalf *
Yo si el enlace satelital da buena velocidad de datos y poca latencia también quiero uno, pero de gratis.
Gracias gran líder... :roll:
#11 mas adecuado 神奇的武器
WcPC #1 WcPC
Esa es una de las razones por la que este ataque se ha realizado.
Si no atacaban ahora no hubieran podido atacar nunca.
platypu #2 platypu *
#1 xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD eres tan ridiculo. Estos prorrusos cada vez son mas graciosos. Hoy no estas tan contento como cuando te reias de los ucranianos muertos eh?
Spirito #4 Spirito
#2 ¿Qué te han echado en la ración de gominolas? o_o

¡Gensanta! xD
platypu #5 platypu
#4 Ya llego el negacionista de bucha
Spirito #6 Spirito
#5 Mysto... ¿Eres tú reencarnado? :foreveralone:
WcPC #8 WcPC
#4 No veas que gustazo tener a este tipo ignorado.
Literalmente con sus gominolas se las coma xD
#3 guillersk
Ahora las wunderwaffe son chinas
Cuñado #9 Cuñado
¿No han llegado aún los elenitos a defender el apoyo militar de China a un país que está siendo atacado por el fascista y criminal de Trump? Estarán al caer :tinfoil:
#10 unocualquierax
DUPLICADA, 23-2-26
BUSCA 'SATELITAL'
