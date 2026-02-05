edición general
10 meneos
9 clics

China prohíbe nuevas inversiones en Israel por riesgos de seguridad

China ha clasificado a Israel como «área de alto riesgo» y prohibido todas las nuevas inversiones en el territorio israelí, según revelan múltiples fuentes internacionales, marcando un giro significativo en las relaciones económicas sino-israelíes en medio de la prolongada crisis en Gaza y las crecientes tensiones regionales en Medio Oriente. La medida, confirmada por medios iraníes y árabes citando fuentes gubernamentales chinas, representa un cambio drástico en la política de inversiones de Beijing.

| etiquetas: china prohibe inversiones , israel , genocidio , seguridad , gaza
8 2 0 K 100 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 100 actualidad
madstur #2 madstur
#0 Seguro que te lo dirán, pero si fuese tú, cambiaría el prohive de la etiqueta.
1 K 29
freeclimb #1 freeclimb *
Explicado por Alán Barroso: www.youtube.com/watch?v=co1Ppn9-F6k

Mientras tando, Europa sigue mirando para otro lado.
0 K 20

menéame