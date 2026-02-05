China prohíbe nuevas inversiones en Israel por riesgos de seguridad

China ha clasificado a Israel como «área de alto riesgo» y prohibido todas las nuevas inversiones en el territorio israelí, según revelan múltiples fuentes internacionales, marcando un giro significativo en las relaciones económicas sino-israelíes en medio de la prolongada crisis en Gaza y las crecientes tensiones regionales en Medio Oriente. La medida, confirmada por medios iraníes y árabes citando fuentes gubernamentales chinas, representa un cambio drástico en la política de inversiones de Beijing.