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China logra lo imposible: crea una innovadora batería de litio que es capaz de mantener la autonomía incluso a −50 °C

China logra lo imposible: crea una innovadora batería de litio que es capaz de mantener la autonomía incluso a −50 °C

En un contexto donde las baterías son clave —desde móviles hasta coches eléctricos—, China logra lo imposible con una innovadora batería de litio capaz de mantener la autonomía incluso a −50 °C. Las baterías son uno de los pilares de la electrificación global, pero también uno de sus principales cuellos de botella. No solo por su capacidad o coste, sino por un factor muchas veces ignorado: la temperatura Cuando el frío aprieta, el rendimiento cae. Y con él, la autonomía de coches eléctricos, drones o sistemas de almacenamiento.

| etiquetas: batería , litio , frío extremo
5 5 0 K 92 Descarboniza
11 comentarios
5 5 0 K 92 Descarboniza
hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico
Estaria genial que alguna ley impidiese a los periodistas hablar de nada que cientificamente sea mas complejo que meter la leche en el microondas.
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ombresaco #3 ombresaco
#2 Casi estando de acuerdo en lo esencial, entonces nos llegarían solo noticias del extranjero, pero con la misma calidad
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skaworld #6 skaworld
#2 Ufff no se yo... un microondas? Un magnetrón? Sabiendo que una importante parte de la poblacion empieza a espumar cuando escucha "campo electromagnético"?
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hakcer_dislexico #10 hakcer_dislexico
#6 Correcto, despues del "Amplia la cobertura de tu wifi con papel albal" (Algun idiota revento el emisor al forrar entera la antena), creo que deberiamos alejar a los periodistas de cualquier cosa que funcione con electrones ... que coño, de cualquier cosa.

Que hablen de politica y de la ultima novia monguer del torero de turno.
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silvano.jorge #8 silvano.jorge
#7 Industrias como la minería en siberia, alaska o canadá o la posibilidad de centros de datos en el ártico.
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ombresaco #11 ombresaco
#8 no creo que sea muy relevante en industria. Mantener un entorno controlado para baterías no creo que sea el mayor problema. La ventaja de poner centros de datos ahí sería la disipación, no el suministro de energía, que se puede conseguir con otras tecnologías (para industria, el tamaño y el peso no es el factor limitante, creo) o con lineas de alta tensión.
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josde #9 josde
La batería milagrosa de la semana y estamos solo a martes. xD
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ombresaco #1 ombresaco
Esta bien, pero no sé cuánta gente se puede ver beneficiada por esta mejora
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silvano.jorge #4 silvano.jorge
#1 Directamente, sólo nórdicos, rusos, canadienses y alaskeños.
Indirectamente, todo el mundo, toda la industria y ciencia que antes no era electrificable.
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ombresaco #7 ombresaco
#4 mi punto es que si se mejora la densidad energética en entornos "normales", el ahorro de emisiones de CO2 harian que para nórdicos, rusos, canadienses pudirran seguir quemando petroleo, en comparación con hacer funcionar una bateria con tan poca temperatura. Pero evidentemente es un falso dilema, se puede mejorar en ambos aspectos, o al menos estuduarlos.

De todas formas ,puedes desarrollar ese "indirectamente"?
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Hay varias zonas en España donde las baterías para la red eléctrica y los vehículos a -10 °C bajan el rendimiento.

Pero hay que dejar de mirarse el ombligo porque Europa y el Mundo es mucho más grande que España
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menéame