China logra lo imposible: crea una innovadora batería de litio que es capaz de mantener la autonomía incluso a −50 °C

En un contexto donde las baterías son clave —desde móviles hasta coches eléctricos—, China logra lo imposible con una innovadora batería de litio capaz de mantener la autonomía incluso a −50 °C. Las baterías son uno de los pilares de la electrificación global, pero también uno de sus principales cuellos de botella. No solo por su capacidad o coste, sino por un factor muchas veces ignorado: la temperatura Cuando el frío aprieta, el rendimiento cae. Y con él, la autonomía de coches eléctricos, drones o sistemas de almacenamiento.
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Que hablen de politica y de la ultima novia monguer del torero de turno.
Indirectamente, todo el mundo, toda la industria y ciencia que antes no era electrificable.
De todas formas ,puedes desarrollar ese "indirectamente"?
Pero hay que dejar de mirarse el ombligo porque Europa y el Mundo es mucho más grande que España