China lanza su primer SSD PCIe 5.0 con YMTC y su tecnología Xtacking 4.0 NAND, alcanzando hasta 10.500 MB/s

El SSD de YMTC en cuestión se denomina PC550 y alcanza una velocidad de hasta 10.500 MB/s en lectura secuencial y 10.000 MB/s en escritura secuencial. Estas son las cifras que consigue el modelo de 2 TB, pero además hay de 1 TB y 512 GB. Como ves, no sorprende si tenemos en cuenta que se venden SSD PCIe 5.0 que llegan a los 15.000 MB/s en la gama más alta. Este estará disponible en formato M.2 2280 tradicional y también en una variante M.2 2242 más pequeña.