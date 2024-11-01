China insta a Canadá a romper con la influencia estadounidense mientras Carney visita Beijing [ENG]

Los medios estatales de China están pidiendo al gobierno canadiense que establezca un camino de política exterior independiente de Estados Unidos, lo que él llama “autonomía estratégica.” Carney, por su parte, se ha centrado en el comercio y describe el viaje a China como parte de una medida para forjar nuevas asociaciones en todo el mundo para poner fin a la dependencia económica de Canadá en el mercado estadounidense.