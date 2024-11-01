edición general
China insta a Canadá a romper con la influencia estadounidense mientras Carney visita Beijing [ENG]

Los medios estatales de China están pidiendo al gobierno canadiense que establezca un camino de política exterior independiente de Estados Unidos, lo que él llama “autonomía estratégica.” Carney, por su parte, se ha centrado en el comercio y describe el viaje a China como parte de una medida para forjar nuevas asociaciones en todo el mundo para poner fin a la dependencia económica de Canadá en el mercado estadounidense.

Veelicus #2 Veelicus
Es que Canada es uno de los mas amenazados si EEUU se hace con Groenlandia porque EEUU podria cerrar la salida al Atlantico de Canada cuando quisiese
Dene #3 Dene
#2 bueno, hay 2000km de salida al mar entre nueva escocia y el sur de Groenlandia...cerrar, lo que se dice cerrar...
Ramen #4 Ramen *
#2 y las del Pacífico, que es una franja entre Alaska y Washington (el estado)
#1 NoMeVeas
Pues nada, en breve Trump vuelve a amenazar a Canada
Guanarteme #5 Guanarteme
Canadá es el siguiente.

El nacionalismo estadounidense añora integrar a Canadá desde el siglo XIX y también a Groenlandia. México también se lo han pensado pero decidieron que no, que son muchos, tienen una cultura no-anglo muy arraigada y son morenitos.

Pues ya con Alaska al oeste, Estados Unidos "contínuos" al sur, y Groenlandia por el este.... Como no se alíen con Rusia que está al otro lado del Polo Norte (que ahí es nada), no sé.... Y los rusos con el berenjenal que tienen en Ucrania ni de broma van a estar por la labor.
