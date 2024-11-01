edición general
13 meneos
14 clics
China impondrá un impuesto a los preservativos y aumentará las ayudas a los padres para hacer frente a la crisis de natalidad

China impondrá un impuesto a los preservativos y aumentará las ayudas a los padres para hacer frente a la crisis de natalidad

Los detalles: Entre las medidas hay una que llama la atención: a partir de enero los preservativos tendrán un IVA del 13%. Un encarecimiento que también incluye otros métodos como los dispositivos y las píldoras anticonceptivas. Atrás quedan ya los años en los que el gigante asiático imponía la política de hijo único. En plena crisis de natalidad, China parece haber encontrado la solución para que sus habitantes tengan más hijos: va a poner un impuesto especial a los preservativos y va a promover más medidas para fomentar la reproducción.

| etiquetas: china , impuesto , preservativos , condones , ayudas , crisis , natalidad
11 2 1 K 105 actualidad
18 comentarios
11 2 1 K 105 actualidad
Comentarios destacados:      
GeneWilder #1 GeneWilder
En cambio, aquí se favorece y fomenta la adopción de perros.
7 K 60
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero *
#1 Ponerle un impuesto a los condones para que la gente con menos recursos los use menos no es tanto incentivar la natalidad como darle un fuerte empujón a las ETS.

Por otro lado un sistema que sólo funciona si cada vez hay más seres humanos es claramente un sistema de mierda que nos lleva de cabeza a un choque maltusiano. A lo mejor lo interesante no es ponerle parches a este sistema, sino transicionar a uno sostenible.
11 K 133
GeneWilder #3 GeneWilder
#2 La verdad es que tienes toda la razón.
1 K 21
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero *
#3 Ojo, he editado mientras escribías. Lo mismo la segunda parte no te parece tan razonable.
1 K 21
GeneWilder #5 GeneWilder *
#4 Pues te sigo dando la razón xD

Lo bueno sería llegar a un decrecimiento equilibrado.
3 K 39
cromax #6 cromax
#2 Mi lectura es que China cada vez es un país más desarrollado. A mayor nivel de desarrollo menor natalidad, salvo en algunas zonas de EEUU donde el cerebro lo tienen de adorno. Hasta en países como Marruecos está sucediendo.
A una familia que tiene un buen nivel de vida, con su uno o dos hijos dile que lo que tienen que hacer es reproducirse como conejos para vivir muchísimo peor que ya verás lo que opinan.
4 K 66
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#6 Completamente de acuerdo. En cualquier lugar del mundo el aumento del nivel de vida y la incorporación de las mujeres al mercado laboral son factores que reducen la natalidad.

Que la natalidad se reduzca globalmente no es que sea algo positivo, es que es imprescindible. El problema es que choca contra uno de los pilares más importantes del capitalismo, que sólo funciona mientras hay crecimiento. Lo que hay que hacer no es recuperar la natalidad de hace 50 años, sino transicionar a un sistema que no se base en construir más casas o más coches y producir más comida año tras año.
3 K 45
maxxcan #11 maxxcan
#2 estas medidas recuerda a cuando los ingleses llevaron zorros a Australia para acabar con los conejos.
1 K 22
#13 Hynkel
#2 El sistema siempre ha necesitado población. Es decir, curritos. También los podemos llamar siervos de la gleba.

Antes de la revolución industrial (y de la medicina) había mucha natalidad porque también había mucha mortalidad. Había un equilibrio, aunque muy duro. Poco a poco la mortalidad fue bajando, y la necesidad de alta natalidad también.

El problema que tenemos ahora es que el crecimiento ha sido tan bestia que ahora mismo estamos con los famosos movimientos del péndulo. En los 60…   » ver todo el comentario
0 K 8
CerdoJusticiero #16 CerdoJusticiero
#13 El sistema siempre ha necesitado población.

Eso es una descripción, no un argumento. El planeta no puede sostener de manera indefinida una población continuamente creciente. Si el sistema económico actual necesita no ya población, sino población continuamente creciente, entonces el sistema económico es incompatible con el planeta.
0 K 10
#17 Hynkel
#16 Una cosa no quita a la otra.

¿El sistema necesita un aporte continuo de todo, mano de obra incluida? Rotundamente sí, es un sistema que no avanza sin crecimiento.

¿Es esto compatible con la realidad? No porque el mundo y todo lo que hay en él es finito aunque pueda ser muy grande.

¿Conclusión? El sistema se come como mínimo crisis periódicas. En los casos más gordos se come colapsos.
0 K 8
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
O pueden hacer una ley que imponga tener como mínimo tres hijos. A fin de cuentas en su día obligaban a tener solo un hijo.
2 K 37
Torrezzno #10 Torrezzno *
¿Pero no se decía que el problema eran los bajos salarios?

China pobre con hambruna: prohibido mas de un hijo

China rica: tened hijos por favor!

A ver si el el problema de la natalidad es más complejo... China sigue teniendo menos renta per capita que España.
0 K 20
#15 NanakiXIII *
#10 Los bajos salarios es uno de muchos problemas, e incluso diría que es el menor de ellos, aunque obviamente contribuye.

El problema de la natalidad es más social que económico. La espectativas de vida son simplemente diferentes. La incorporación de la mujer al trabajo, el retraso en la incorporación al mundo laboral por más tiempo dedicado a estudios avanzados, mayor plenificación familiar, deseo general de estirar la juventud y la libertad que pierdes con un hijo, el aumento de los…   » ver todo el comentario
2 K 38
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
El impuesto a los preservativos me parece una mala idea, y más si va dentro de un paquete de medidas porque no se sabrá con certeza lo malo de sus efectos.
0 K 11
#12 harverto
Quién lo iba a decir, trabajar y criar niños son tareas excluyentes, y más con jornadas laborales de 60 horas a la semana.
0 K 10
Connect #18 Connect
Si algo ha demostrado China a lo largo de estos años, es que tiene determinación y al final las cosas le salen. Con grandes errores catastróficos como la época de Mao y otros menores pero también importantes como Deng Xiaoping (quién no era capaz de controlar la corrupción).

Así que si esta gente se ha propuesto que aumente su natalidad, no me cabe duda que esa natalidad crecerá. Probarán, fallarán aquí, arreglarán allá. Pero al final todo es cuestión de meter pasta. Por que si, las familias…   » ver todo el comentario
0 K 10
#14 BoosterFelix
Les enviamos un batallón de defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza españoles y les resuelven el problema de la natalidad en dos meses.
0 K 9

menéame