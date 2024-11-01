China impondrá un impuesto a los preservativos y aumentará las ayudas a los padres para hacer frente a la crisis de natalidad

Los detalles: Entre las medidas hay una que llama la atención: a partir de enero los preservativos tendrán un IVA del 13%. Un encarecimiento que también incluye otros métodos como los dispositivos y las píldoras anticonceptivas. Atrás quedan ya los años en los que el gigante asiático imponía la política de hijo único. En plena crisis de natalidad, China parece haber encontrado la solución para que sus habitantes tengan más hijos: va a poner un impuesto especial a los preservativos y va a promover más medidas para fomentar la reproducción.