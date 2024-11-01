China impondrá un impuesto a los preservativos y aumentará las ayudas a los padres para hacer frente a la crisis de natalidad

Los detalles: Entre las medidas hay una que llama la atención: a partir de enero los preservativos tendrán un IVA del 13%. Un encarecimiento que también incluye otros métodos como los dispositivos y las píldoras anticonceptivas. Atrás quedan ya los años en los que el gigante asiático imponía la política de hijo único. En plena crisis de natalidad, China parece haber encontrado la solución para que sus habitantes tengan más hijos: va a poner un impuesto especial a los preservativos y va a promover más medidas para fomentar la reproducción.
Por otro lado un sistema que sólo funciona si cada vez hay más seres humanos es claramente un sistema de mierda que nos lleva de cabeza a un choque maltusiano. A lo mejor lo interesante no es ponerle parches a este sistema, sino transicionar a uno sostenible.
Lo bueno sería llegar a un decrecimiento equilibrado.
A una familia que tiene un buen nivel de vida, con su uno o dos hijos dile que lo que tienen que hacer es reproducirse como conejos para vivir muchísimo peor que ya verás lo que opinan.
Que la natalidad se reduzca globalmente no es que sea algo positivo, es que es imprescindible. El problema es que choca contra uno de los pilares más importantes del capitalismo, que sólo funciona mientras hay crecimiento. Lo que hay que hacer no es recuperar la natalidad de hace 50 años, sino transicionar a un sistema que no se base en construir más casas o más coches y producir más comida año tras año.
Antes de la revolución industrial (y de la medicina) había mucha natalidad porque también había mucha mortalidad. Había un equilibrio, aunque muy duro. Poco a poco la mortalidad fue bajando, y la necesidad de alta natalidad también.
El problema que tenemos ahora es que el crecimiento ha sido tan bestia que ahora mismo estamos con los famosos movimientos del péndulo. En los 60… » ver todo el comentario
Eso es una descripción, no un argumento. El planeta no puede sostener de manera indefinida una población continuamente creciente. Si el sistema económico actual necesita no ya población, sino población continuamente creciente, entonces el sistema económico es incompatible con el planeta.
¿El sistema necesita un aporte continuo de todo, mano de obra incluida? Rotundamente sí, es un sistema que no avanza sin crecimiento.
¿Es esto compatible con la realidad? No porque el mundo y todo lo que hay en él es finito aunque pueda ser muy grande.
¿Conclusión? El sistema se come como mínimo crisis periódicas. En los casos más gordos se come colapsos.
China pobre con hambruna: prohibido mas de un hijo
China rica: tened hijos por favor!
A ver si el el problema de la natalidad es más complejo... China sigue teniendo menos renta per capita que España.
El problema de la natalidad es más social que económico. La espectativas de vida son simplemente diferentes. La incorporación de la mujer al trabajo, el retraso en la incorporación al mundo laboral por más tiempo dedicado a estudios avanzados, mayor plenificación familiar, deseo general de estirar la juventud y la libertad que pierdes con un hijo, el aumento de los… » ver todo el comentario
Así que si esta gente se ha propuesto que aumente su natalidad, no me cabe duda que esa natalidad crecerá. Probarán, fallarán aquí, arreglarán allá. Pero al final todo es cuestión de meter pasta. Por que si, las familias… » ver todo el comentario