China redirecciona sus importaciones agrícolas hacia Argentina y Australia tras medidas fiscales y arancelarias, afectando al mercado de Estados Unidos y alterando el equilibrio del agronegocio global. Los importadores chinos compraron millones de toneladas de soja Desde Argentina en septiembre, justo después de Buenos Aires. suspender temporalmente los impuestos a la exportación sobre granos y derivados. Al mismo tiempo, carne de res australiana ganó terreno en el mercado chino, mientras que las ventas en Estados Unidos cayeron drásticamente