China ignora a Brasil y EE.UU. para cerrar acuerdos de compra de soja y carne de Argentina y Australia, dejando al margen principalmente a los productores norteamericanos

China redirecciona sus importaciones agrícolas hacia Argentina y Australia tras medidas fiscales y arancelarias, afectando al mercado de Estados Unidos y alterando el equilibrio del agronegocio global. Los importadores chinos compraron millones de toneladas de soja Desde Argentina en septiembre, justo después de Buenos Aires. suspender temporalmente los impuestos a la exportación sobre granos y derivados. Al mismo tiempo, carne de res australiana ganó terreno en el mercado chino, mientras que las ventas en Estados Unidos cayeron drásticamente

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
China se pasa por el forro de los huevos lo que diga y haga Trump, sabe que es poderoso y encuentra donde quiera para comprar lo que necesite y vender todo lo suyo, sin pasar por EEUU.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Ahora Trump en castigo les va a poner aranceles del 200% a la importación de carne de koala de Australia y del 300% a la importación de futbolistas y piscólogos argentinos. xD
Eibi6 #4 Eibi6
Milei: "viva él comunisssssmo":troll:
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
¿Pero no eran vasallos?
