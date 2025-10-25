China, un huso horario y muchos amaneceres

Caminando desde el lado afgano hasta el chino hay un enorme salto temporal hacia adelante: una diferencia de tres horas y media sin cambiar de meridiano. Por ejemplo, uno sale a las 8:00 horas de la mañana de Afganistán y, cruzando unos pocos metros, llega a China a las 11:30. Es el cambio horario más radical del planeta en una frontera terrestre.