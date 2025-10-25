edición general
China, un huso horario y muchos amaneceres

Caminando desde el lado afgano hasta el chino hay un enorme salto temporal hacia adelante: una diferencia de tres horas y media sin cambiar de meridiano. Por ejemplo, uno sale a las 8:00 horas de la mañana de Afganistán y, cruzando unos pocos metros, llega a China a las 11:30. Es el cambio horario más radical del planeta en una frontera terrestre.

En el país asiático, donde el sol también debe obedecer al Partido Comunista, no hay debates sobre el cambio de hora

#1 ya tardaste. Pero si, es importante destacar su manipulación.

Es que no se debería subir noticias de medios dedicados a la manipulación. Si hay algun artículo interesante que pueda parecer no manipulado (que no es fácil), seguro que podemos encontrar el mismo tema en otro medio que no sea un panfleto y así no darles visualizaciones.
#1 jajajaja...... Ellos se autodenominan "periodistas"...... Son unos cachondos.
