China exige datos confidenciales a fabricantes de chips de EE.UU

China ha decidido pasar a la ofensiva tras los golpes de EE.UU.. En plena guerra tecnológica por el control de la industria de los semiconductores, el Ministerio de Comercio de China ha exigido a varias empresas de EE.UU., entre ellas Texas Instruments y Analog Devices, la entrega de información y datos extremadamente sensibles sobre costes, márgenes, ventas y clientes dentro del país. Todo bajo la apariencia de una investigación antidumping, pero con un objetivo mucho más profundo como es ejercer presión antes de la próxima ronda de conversaci

HeilHynkel #1 HeilHynkel
China demostrando que a tocar las narices podemos jugar todos.
Dene #4 Dene
#1 estoy convencido de que, a tocar los cojones, china juega mejor.
siglos de historia tienen
capitan__nemo #3 capitan__nemo
¿No son datos necesarios para investigaciones antimonopolio, de pactos de precios o similares?
SMaSeR #5 SMaSeR
#3 Eso es solo cuando lo solicita occidente. Cuando lo solicita China es guerra comercial abierta y tenemos que comprar blackhawks por si acaso.
Ludovicio #2 Ludovicio
Pues parece lo razonable
