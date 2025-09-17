edición general
China está llevando a su industria automotriz, líder mundial, a una espiral descendente [eng]

Las políticas gubernamentales que priorizan los objetivos de producción sobre la demanda del mercado han provocado una sobreinversión por parte de los fabricantes de automóviles. El excedente de vehículos resultante ha generado transacciones desfavorables en toda la cadena de ventas y ha dado lugar a una variedad de prácticas inusuales

Supercinexin #2 Supercinexin
El gigante con pies de barro por fin se hunde, demostrando una vez más en la Historia que el único modelo viable es la sólida, estable, racional, realista y sobretodo siempre muy estable Economía USAna, o sea la economía que realmente funciona, la de verdad, la que nos hemos dado entre todos los Hombres del Mundo Libre democráticamente, eligiendo libremente el mejor modelo posible.

Y si no, te meto dos tiros. Porque te voy a decir una cosa: dos escopetas tengo.
#9 detectordefalacias
#2 Eso no ocurrirá porque yo tengo cuatro metralletas y te coseré a tiros a ti y a cualquiera que se acerque con tus mismas intenciones... además no me gusta como dices "mundo libre", hablas como si todos los paises fueran tan libres como UESEY... ¿es acaso comunismo aquello que percibo comunismo en tus palabras...?
#5 Khanbaliq
Dame una P, dame una R, dame una O...........PAGANDA !!!!!!!!!!
Gry #8 Gry
¿Veis como la Libre Competencia es mala para el Mercado?

Por eso es mejor concentrar toda la industria en un par de fabricantes para cumplir con la letra de las leyes antimonopolio pero poder maximizar igualmente los beneficios.
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho *
En China la industria automotriz muere de éxito, en Europa muere por no levantar cabeza.
#11 Toponotomalasuerte
Este año se hunde xina y todos con Ubuntu.
#6 k3ym4n
Así que tienen tanto éxito que no les va bien . Será el libre mercado ese del.que habla. Y nadie sabe dónde está
#7 maoma
China es demasiado grande para caer
ChukNorris #1 ChukNorris
Problemas de la planificación centralizada. Que hagan descuento y los vendan a Europa.
cosmonauta #4 cosmonauta
#1 Ya lo están haciendo.
