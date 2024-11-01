China emite la primera matrícula oficial para vehículos de conducción autónoma de nivel 3  

La ciudad de Chongqing ha emitido la primera matrícula oficial de conducción autónoma de nivel 3 de China. Este acontecimiento marca un punto de inflexión para la industria china de vehículos autónomos, al impulsar la transición de esta tecnología desde la fase de pruebas hacia la producción en serie y su posterior comercialización.
A diferencia de gringolandia.
Lo que hay que valorar tanto en China como en EEUU como en otras regiones son las estadísticas de accidentes por kilómetro recorrido entre los vehículos autónomos y los tradicionales. No nos podemos fiar de la visión subjetiva que nos muestren los medios de información ya que los accidentes con vehículos autónomos tanto si son escasos como si son numerosos son más interesantes a nivel mediático que los accidentes en… » ver todo el comentario