China dispara el precio del wolframio un 520 % en plena tensión con Trump: así puede favorecer a España

El tungsteno, también conocido como wolframio, se ha convertido en uno de los recursos más apetecidos con la coyuntura global actual. Este metal, que destaca por su densidad, su resistencia a altas temperaturas y su dureza, es imprescindible en sectores como la armamentística y la fabricación de semiconductores, industrias boyantes debido a las tensiones internacionales y la guerra en Irán.
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Podríamos pensar. Leyendo el titular.
La realidad que cuentan en pequeñito es que China ha prohibido las ventas de éste metal para frenar las guerras USAno-Israelitas.
El gobierno chino ha impuesto restricciones a la venta de este recurso al exterior, reduciendo la oferta disponible en los mercados y provocando el aumento de los precios.
Viva China, coño.