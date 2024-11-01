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China diseña un nuevo prototipo de robot con ruedas: es clave para sus planes en la Luna

El robot, aparte de ruedas, integra una ágil mano con cuatro grados de libertad para manipulaciones precisas.

| etiquetas: tobot , china , luna
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1 comentarios
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alpoza #1 alpoza
Algo pasa en la Luna cuando Chinos y sobre todo los Americanos están volviendo a hacer planes... y los americanos no están para volver a enseñar quien la tiene más grande.
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menéame