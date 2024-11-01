China dice haber creado una IA que actúa como el cerebro humano, lo que le permite ser hasta 100 veces más rápido que ChatGPT

SpikingBrain 1.0 supondría un hito hacia una nueva generación de IA más “cerebrales”. Lo que da lugar a consumos energéticos reducidos, menores costes de entrenamiento y un mayor potencial de despliegue en hardware menos especializado. Esto podría abrir la puerta a una democratización de la IA, acercando su uso avanzado a empresas más pequeñas que no cuentan con los recursos casi infinitos de gigantes como OpenAI, Google o Meta.