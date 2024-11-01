edición general
China dice haber creado una IA que actúa como el cerebro humano, lo que le permite ser hasta 100 veces más rápido que ChatGPT

SpikingBrain 1.0 supondría un hito hacia una nueva generación de IA más “cerebrales”. Lo que da lugar a consumos energéticos reducidos, menores costes de entrenamiento y un mayor potencial de despliegue en hardware menos especializado. Esto podría abrir la puerta a una democratización de la IA, acercando su uso avanzado a empresas más pequeñas que no cuentan con los recursos casi infinitos de gigantes como OpenAI, Google o Meta.

#3 Suleiman
Si fuera verdad, cosa que me cuesta creer, mas de una empresa americana iba a sufrir lo suyo....
pip #4 pip
#3 difícil de saber por la poca información y el sensacionalismo. Pero si vamos a lo esencial (mejora de la IA a través de la mejora del modelo y no del hardware), es creíble que China o quien sea supere a los algoritmos actuales. Se trata más de aplicar pura inteligencia humana en matemáticas que no de capacidad física de producir hardware ultramoderno.
Dicho de otra manera, no es imposible que un "chino con un lápiz" mejore a los LLM actuales.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo *
Si funciona como un cerebro humano, tendrá que arrancar con café.

Pero luego, para seguir funcionando, habrá que alimentarla de memes de gatitos.

Lo que no sé, es como se hará el vladimir cuando haya que desconectarla.
#1 gutt *
Cada humano podrá tener una IA (gemela) para que trabaje por él. ¿Lo veis? :-D
pip #2 pip
Creo que quieren decir más bien que "consume (energía) de forma más similar al cerebro humano". Hasta que no haya fuentes más rigurosas sobre este nuevo algoritmo es difícil opinar.
#6 Einwanderer
#2 No es un "nuevo algoritmo", sino conceptos ya existentes (algunos ciertamente antiguos) y el preprint lleva un par de semanas disponible.
arxiv.org/pdf/2509.05276
Sayit #7 Sayit *
Noticia, "Créeme Bro!", China del día.
