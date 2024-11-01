China desaconseja viajar a Japón en medio de la creciente tensión por Taiwán

China aconsejó este viernes a sus ciudadanos que eviten desplazarse a Japón, en un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores difundido en un momento de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales, tras las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención militar en caso de conflicto en Taiwán