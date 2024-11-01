edición general
China desaconseja viajar a Japón en medio de la creciente tensión por Taiwán

China aconsejó este viernes a sus ciudadanos que eviten desplazarse a Japón, en un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores difundido en un momento de fuerte deterioro de las relaciones bilaterales, tras las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre una posible intervención militar en caso de conflicto en Taiwán

aPedirAlMetro
Japón, reconoce al gobierno de la República Popular de China como el legítimo, el único gobierno chino, aunque no acepta las reivindicaciones sobre Taiwán. Cinismo maximo, sorber y soplar al mismo tiempo... pero te diran que el problema es China...

Aunque todos sabemos quien esta agitando el avispero...

EU presiona a Japón y Australia por su posición ante una posible invasión china a Taiwán
www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/eu-presiona-a-japón-y-australia-por-
