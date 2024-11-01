Por qué China construye más rápido que el resto del mundo

Dan Wang afirma que si Estados Unidos quiere competir con China, debe centrarse más en la ingeniería y menos en los litigios. "Estados Unidos es una 'sociedad jurídica', mientras que China es un 'Estado de ingeniería'". El argumento de Wang se basa en los antecedentes profesionales de la élite de cada país. En Washington, la mayoría de los políticos se forman como abogados, pero en Pekín, los altos dirigentes suelen tener formación en ingeniería civil. Wang teoriza en base a las materias académicas que estudian los líderes políticos.