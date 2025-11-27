China comienza el despliegue de robots humanoides para sustituir a policías y funcionarios en la frontera

El futuro de la vigilancia estatal ya no es humano. China ha iniciado el despliegue de unidades robóticas humanoides en puestos fronterizos y de control (como en la frontera con Vietnam) para asumir tareas de inspección, patrulla y vigilancia. Estos robots, capaces de operar 24/7 y equipados con IA avanzada, relevan a los cuerpos de seguridad en tareas de riesgo o repetitivas, abriendo la veda a la automatización masiva del sector público y la seguridad.