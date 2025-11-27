edición general
China comienza el despliegue de robots humanoides para sustituir a policías y funcionarios en la frontera

El futuro de la vigilancia estatal ya no es humano. China ha iniciado el despliegue de unidades robóticas humanoides en puestos fronterizos y de control (como en la frontera con Vietnam) para asumir tareas de inspección, patrulla y vigilancia. Estos robots, capaces de operar 24/7 y equipados con IA avanzada, relevan a los cuerpos de seguridad en tareas de riesgo o repetitivas, abriendo la veda a la automatización masiva del sector público y la seguridad.

etiquetas: tecnología , china , robots , trabajo , distopía , seguridad
3 comentarios
#2 tpm1
Pues si trabajan a la velocidad que se ve en el video... Y en el segundo 37 cortan cuando le da un telele y parece que se va a caer.
0 K 10
ElmaEscobar #1 ElmaEscobar *
Miedito, a 50000 euros cada uno  media
0 K 7
Olepoint #3 Olepoint
Hombre, estos no protestarán cuando se les diga que deben grabar cualquier acción oficial. Y tampoco se les podrá comprar.
0 K 7

