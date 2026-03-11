edición general
China camina hacia un nuevo récord exportador que debilita a Trump

Las exportaciones chinas mantienen su impulso y consolidan un superávit comercial récord que el pasado año se situó por encima del listón psicológico del billón de dólares. Los dos primeros meses de este ejercicio ya apuntan a un nuevo récord: aumentaron un 22%, el triple de lo pronosticado por los expertos. La cifra tiene repercusiones geopolíticas inmediatas, ya que debilita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en vísperas de su visita a Pekín y acentuará las viejas reclamaciones europeas de un comercio más justo.

DrEvil #1 DrEvil
Parece que lo de invadir y bombardear otros países ya no funciona para mantenerse a la cabeza mundial de la economía.
En realidad, mejor para todos. Si eso deja de funcionar, igual hay menos incentivos para promover las guerras.
josde #2 josde
China le esta ganando por goleada a EEUU que cada vez esta mas débil y atrasada.
oceanon3d #5 oceanon3d
#2 Y con 1.000 ovijas nucleares los hdp yankis no pueden ni olerla.
sotillo #3 sotillo
Es el fruto del mérito por una política enfocada a mejorar las condiciones de sus ciudadanos, una política alejada de la mediocridad, la avaricia y el infantilismo que ha invadido a las sociedades que en su día trabajaron para obtener resultados parecidos, la socialdemocracia Europea fue un claro ejemplo de esto y de cómo ha caído ante la estupidez y la avaricia
josde #4 josde
#3 Ademas China esta ganando amigos de muchos países y EEUU los pierde solo sus lameculos le apoyan.
