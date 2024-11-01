edición general
7 meneos
6 clics
BYD fabricará localmente todos los vehículos eléctricos para Europa en 2028, según un ejecutivo

BYD fabricará localmente todos los vehículos eléctricos para Europa en 2028, según un ejecutivo

BYD, el mayor fabricante chino de automóviles, planea producir localmente todos sus vehículos eléctricos para Europa en 2028, evitando así los aranceles impuestos por la UE a modelos fabricados en China. Ya construye una planta en Hungría y prevé otra en Turquía para 2026. Aunque inicialmente vendía solo eléctricos, ahora apuesta por híbridos enchufables (PHEV), que están ganando popularidad. En los próximos seis meses lanzará varios nuevos modelos PHEV. Además, BYD introducirá su marca de lujo Yangwang en Europa en 2027

| etiquetas: china , byd , electricos , europa
5 2 0 K 88 actualidad
11 comentarios
5 2 0 K 88 actualidad
Comentarios destacados:    
Gry #1 Gry
Cuando pusieron los aranceles a los eléctricos chinos un directivo de no-recuerdo-cual marca Europea dijo en una entrevista que eso solo les daba un par de años de margen.
1 K 29
Suigetsu #2 Suigetsu
#1 Además que va a "fabricar", ya que la cadena de subministro vendrá de China, aquí se hará el montaje final.
0 K 10
Gry #9 Gry
#2 Las marcas de aquí hacen lo mismo, un buen porcentaje de los componentes vienen de China.
1 K 17
WcPC #4 WcPC
#1 Actualmente los salarios de la mayoría de países de la UE son similares a los de China (en las zonas donde están las fábricas), probablemente en 2028 sean más altos los chinos...
4 K 53
#6 imaginateca
#4 No, eso no es así. El salario medio de los trabajadores de las fábricas de automoción en China es de 12.000 euros anuales brutos: www.salaryexpert.com/salary/job/automotive-worker/china

Solo por comparar, en España son 26.883 € anuales brutos: www.salaryexpert.com/salary/job/automotive-worker/spain
1 K 21
WcPC #11 WcPC
#6 Pues ese no es el salario que me comentan los conocidos que están trabajando en la zona.
Pero a lo mejor puede ser que dependa de en que fábricas o de que trabajes, esos 123.000 que dice de salario máximo me deja sorprendido.
Porque me comentaron salarios que duplicaban ese que pone ahí, precisamente se quejaban de eso.
¿Puede ser que tengan beneficios rollo acciones en la empresa?
0 K 12
pepel #3 pepel
Sin aranceles.
0 K 20
Imag0 #10 Imag0
#7 Pues la veo esta noche :-)
0 K 16
Imag0 #5 Imag0
Veremos qué tal se adaptan al estatuto del trabajador y los derechos laborales en general... :roll:
0 K 16
#8 Feliberto
No nos comamos las pollas aún, van a traer de China a todos sus trabajadores.
0 K 10

menéame