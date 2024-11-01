BYD fabricará localmente todos los vehículos eléctricos para Europa en 2028, según un ejecutivo

BYD, el mayor fabricante chino de automóviles, planea producir localmente todos sus vehículos eléctricos para Europa en 2028, evitando así los aranceles impuestos por la UE a modelos fabricados en China. Ya construye una planta en Hungría y prevé otra en Turquía para 2026. Aunque inicialmente vendía solo eléctricos, ahora apuesta por híbridos enchufables (PHEV), que están ganando popularidad. En los próximos seis meses lanzará varios nuevos modelos PHEV. Además, BYD introducirá su marca de lujo Yangwang en Europa en 2027