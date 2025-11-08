Investigadores chinos han desarrollado un sistema innovador capaz de producir electricidad con la lluvia sin necesidad de emplear metales ni estructuras pesadas. El dispositivo, diseñado en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín, abre una nueva etapa para las energías renovables flotantes al transformar las gotas de agua en impulsos eléctricos. El equipo científico ha bautizado su creación como Water-integrated Droplet Electricity Generator o W-DEG. Este sistema flota sobre la superficie del agua y utiliza las gotas de lluvia
Titular: "China arroja generadores a sus lagos y consigue algo que se creía imposible: producir electricidad de las gotas de lluvia"
Realidad: "El primer prototipo del W-DEG, de apenas 0,3 metros cuadrados, fue capaz de iluminar simultáneamente 50 diodos LED y cargar condensadores en pocos minutos. "
Es que de cada experimento de laboratorio que se hace estos del confidencial ya vienen como si fuera el gran invento del siglo y estuviera en produccion masiva. Y lo hace con todas las noticias de ciencia asi.