China arroja generadores a sus lagos y consigue algo que se creía imposible: producir electricidad de las gotas de lluvia

Investigadores chinos han desarrollado un sistema innovador capaz de producir electricidad con la lluvia sin necesidad de emplear metales ni estructuras pesadas. El dispositivo, diseñado en la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nankín, abre una nueva etapa para las energías renovables flotantes al transformar las gotas de agua en impulsos eléctricos. El equipo científico ha bautizado su creación como Water-integrated Droplet Electricity Generator o W-DEG. Este sistema flota sobre la superficie del agua y utiliza las gotas de lluvia

#1 yarkyark *
Estoy hasta las narices del sensacionalismo de elconfidencial.

Titular: "China arroja generadores a sus lagos y consigue algo que se creía imposible: producir electricidad de las gotas de lluvia"

Realidad: "El primer prototipo del W-DEG, de apenas 0,3 metros cuadrados, fue capaz de iluminar simultáneamente 50 diodos LED y cargar condensadores en pocos minutos. "

Es que de cada experimento de laboratorio que se hace estos del confidencial ya vienen como si fuera el gran invento del siglo y estuviera en produccion masiva. Y lo hace con todas las noticias de ciencia asi.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Por algo se empieza, ya encontraran la forma de que sea mas efectivos esos generadores.
#2 mariopg
imposible, el comunismo es un atraso…
