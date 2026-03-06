China anuncia una menor subida de su gasto militar tras la purga en el Ejército

Un objetivo de crecimiento de entre el 4,5 y el 5 % para el 2026, el más bajo desde 1991, y el presupuesto de Defensa crecerá el 7 %, dos décimas menos que el año pasado. La aprobación del plan quinquenal 2026-2030 marcará los retos de la economía china. Una de las asignaturas pendientes es activar el consumo interno y unificar el mercado interno. El objetivo del gobierno es apostar por lo que llama «crecimiento de calidad», apostando por el desarrollo tecnológico para ser autosuficientes.