[EN] China afirma que Nvidia incorporó una puerta trasera en el chip H20 diseñado para el mercado chino

Pekín ha convocado a Nvidia por supuestos problemas de seguridad con sus chips, lo que supone un golpe para el intento de la empresa estadounidense de reavivar las ventas en el país después de que Washington concediera la aprobación para la exportación de un chip fabricado para China. El regulador cibernético de China dijo el jueves que había mantenido una reunión con Nvidia por lo que denominó "graves problemas de seguridad" con los chips la compañía

Verdaderofalso
Hace poco decían que no se fiaban, pues resulta que el breve tiempo que ha pasado les ha dado la razón xD
www.meneame.net/story/gobierno-chino-no-fia-nvidia-supervivencia-china
kaos_subversivo
#1 les han tomado por chinos! Pero por los chinos que tienen en su mente, no los de la realidad
imagosg
#1 Los gringos censuraron a Huawei y también obligaron a Europa a censurarlo, porque decían que les espiaban los comunistas. Sin pruebas ,claro
Espero que China deje de comprar Nvidia y sufran las consecuencias de ser unos mercenarios.
Connect
Esto de los chips recuerda a la carera espacial. Hacia el año 2000 el Gobierno de los Estados Unidos prohibió a la NASA toda colaboración con la agencia espacial china. Por aquel entonces ya temían el auge tecnologop chino.

Pues eso incentivó a los chinos a acelerar en su programa espacial. Unos años después no solo seguían avanzando si no que tenían su propia estación espacial. Sin ningún tipo de instrumento occidental. Todo made un China. Hoy ya se están poniendo por delante de la NASA.

Y con los chips está pasando lo mismo solo que mucho más acelerado.
Suigetsu
#5 EEUU ha tenido la potra que SpaceX lo ha hecho increible, si huberia dependido únicamente de Boeing estarían ahora en la autentica mierda.
placeres
#5 Un detalle No fué el gobierno.. fue una orden expresa del Congreso que renuevan anualmente, y solo el congreso puede autorizar alguna excepción, ni Trump podría anularla (Básicamente se renueva junto con el presupuesto así que no podría tocarla)

Muchas voces dicen que algunos congresistas la apoyaron para generar la imagen de un competidor y asegurar que la NASA tuviera fondos porque "vienen los chinos".
bibubibu
Que USA iba a usar a Nvidia, ni cotiza.
perej
¡Que t'han pillao, que t'han pillao con el carrito del helao!
fliper
Y después tienen los santos cojones de vetar a Huawei en medio mundo por hacer lo que ellos hacen (Aunque a Huawei todavía nadie ha demostrado que haga estas cosas)
karakol
Me parece alucinante que tanto Nvidia como el gobierno trumpeano pensaran que China nunca encontraría esa puerta trasera y que no habría consecuencias.

Del gobierno me lo podría creer por la colección de lumbreras que tienen al cargo, pero Nvidia es una empresa seria, y poderosa, y no me explico como ha podido acceder a esta chapuza.
tommyx
#10 pues tan seria no será
io1976
Los anglos y la piratería, lo llevan en los genes. Socios confiables 100% :shit:
Falk
Se veia venir. Era raro q mr. Orange diera luz verde a Nvidia. Se creerá q los chinos son como los europeos.
Teranosaurus
No van a pensar mal de Huawei, si ellos son los primeros que lo hacen.
Grahml
Traidores :ffu:  media
Emotivo
Cualquier dispositivo electrónico tiene puertas traseras y los móviles cuando los compras solo compras una parte de ellos.
tommyx
Pueltas tlaselas
