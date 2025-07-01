[EN] China afirma que Nvidia incorporó una puerta trasera en el chip H20 diseñado para el mercado chino

Pekín ha convocado a Nvidia por supuestos problemas de seguridad con sus chips, lo que supone un golpe para el intento de la empresa estadounidense de reavivar las ventas en el país después de que Washington concediera la aprobación para la exportación de un chip fabricado para China. El regulador cibernético de China dijo el jueves que había mantenido una reunión con Nvidia por lo que denominó "graves problemas de seguridad" con los chips la compañía
Espero que China deje de comprar Nvidia y sufran las consecuencias de ser unos mercenarios.
Pues eso incentivó a los chinos a acelerar en su programa espacial. Unos años después no solo seguían avanzando si no que tenían su propia estación espacial. Sin ningún tipo de instrumento occidental. Todo made un China. Hoy ya se están poniendo por delante de la NASA.
Y con los chips está pasando lo mismo solo que mucho más acelerado.
Muchas voces dicen que algunos congresistas la apoyaron para generar la imagen de un competidor y asegurar que la NASA tuviera fondos porque "vienen los chinos".
Del gobierno me lo podría creer por la colección de lumbreras que tienen al cargo, pero Nvidia es una empresa seria, y poderosa, y no me explico como ha podido acceder a esta chapuza.