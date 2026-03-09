edición general
China advierte sobre una posible nueva crisis global de semiconductores y acusa a Países Bajos de provocarla

Un conflicto entre los fabricantes de chips Nexperia, ubicado en Países Bajos, y su filial china, podría provocar una nueva crisis mundial de semiconductores.

| etiquetas: china , países bajos
