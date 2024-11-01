edición general
5 meneos
6 clics
China acelera la producción de plásticos a partir del carbón para depender menos del crudo

China acelera la producción de plásticos a partir del carbón para depender menos del crudo

China impulsa la producción de plásticos y materiales químicos a partir del carbón como alternativa al petróleo importado, una estrategia con la que busca reforzar su seguridad energética y reducir la exposición a posibles interrupciones en el suministro global de crudo en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. En los últimos años, Pekín ha aprobado más de una treintena de proyectos industriales destinados a transformar carbón en olefinas, materias primas clave para la fabricación de plásticos, fibras sintéticas y caucho, en region

| etiquetas: china , plásticos , carbón , petróleo
4 1 0 K 62 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
Gry #2 Gry *
Cálculos citados en el medio por analistas del sector indican que el proceso sigue siendo rentable siempre que el precio del barril de crudo se mantenga por encima de los 35 dólares

Vamos, que producen esos plásticos y demás materias primas por como la mitad de lo que cuesta hacerlo con petróleo al mismo tiempo que reducen su dependencia.
0 K 18
azathothruna #1 azathothruna
Espero que tambien investigue en combustibles sinteticos.
y mas aun en CAPTURAR CO2 DE LA ATMOSFERA A GRAN ESCALA
0 K 17
Meneanauta #3 Meneanauta
Espero que la extracción de ese carbón no acabe con sus bosques :-/
0 K 17

menéame