China acaba de inaugurar un tren de alta velocidad capaz de circular a 350 km/h por zonas de frío extremo

Los vagones del CR400BF-GZ están diseñados herméticamente para que no entre el frío extremo ni la nieve del exterior. Las puertas de entrada tienen depósitos de agua climatizada para que no se congelen. También los aseos están calefactados. Las ruedas tienen un sistema de tracción especial para poder circular cuando hay nieve en las vías. Con salida en Pequín, tiene llegada en las montañas del norte del país. El 77% de sus vías va entre puentes y túneles y se han creado puentes para que la fauna como el tigre siberiano pueda pasar.

#1 Khanbaliq
Snowpiercer van a llamarlo.
#2 Hynkel
#1 Aparte de la broma de si van a llevar 1001 vagones, es la enésima pintada de cara de China a muchos otros países. Construyen como churros sin despeinarse, imagínense aquí el AVE de Madrid a Barcelona con un 77% de las vías siendo puentes o túneles. No tendríamos presupuesto ni para la mitad del trayecto.
#4 eqas
#2 Si sólo fuera eso.... Dos ciudades grandes como Málaga y Sevilla, prácticamente en llano, NO están unidas por AVE, hay que pasar por Córdoba, se considetran dos trayectos, y por tanto, NO puedes comprar un bono para que te salga más barato.
roker #3 roker
Meneo solo por leer Pequín en la entradilla.
