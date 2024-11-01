China acaba de inaugurar un tren de alta velocidad capaz de circular a 350 km/h por zonas de frío extremo

Los vagones del CR400BF-GZ están diseñados herméticamente para que no entre el frío extremo ni la nieve del exterior. Las puertas de entrada tienen depósitos de agua climatizada para que no se congelen. También los aseos están calefactados. Las ruedas tienen un sistema de tracción especial para poder circular cuando hay nieve en las vías. Con salida en Pequín, tiene llegada en las montañas del norte del país. El 77% de sus vías va entre puentes y túneles y se han creado puentes para que la fauna como el tigre siberiano pueda pasar.