China 2030: Nuevos planes quinquenales | Jabiertzo  

En este vídeo os llevamos de viaje al oeste de Hunan mientras os hablamos del nuevo Plan Quinquenal de China para 2030. Estos planes son uno de los ejes principales del desarrollo chino, que busca la modernización socialista involucrando a las grandes empresas, a expertos de todas las áreas y también a la ciudadanía en el proceso
| etiquetas: china , xi jinping , 2030 , plan quinquenal , economia planificada
Cuánto deben aprender los países de occidente.
