China 2030: Nuevos planes quinquenales | Jabiertzo

En este vídeo os llevamos de viaje al oeste de Hunan mientras os hablamos del nuevo Plan Quinquenal de China para 2030. Estos planes son uno de los ejes principales del desarrollo chino, que busca la modernización socialista involucrando a las grandes empresas, a expertos de todas las áreas y también a la ciudadanía en el proceso

ccguy
#3 Con llamar a todo propaganda dais por resuelta cualquier conversación.
#2 Mustela
2:31 "El capital no fluye a sus anchas ni manda sobre la política y la especulación es vista como uno de los principales enemigos"

Cuánto deben aprender los países de occidente.
Barney_77
#2 ¿A soltar propaganda disfrazada de información? Creo que eso lo saben hacer, pero solo aquí solo se compra la propaganda china.
