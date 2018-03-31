Chile trabaja con China para construir dos hospitales rurales, un proyecto "de corazón" en el país sudamericano

China y Chile avanzan de manera conjunta en la construcción de dos hospitales en la región de O'Higgins, zona central del país sudamericano, con el objetivo de resolver las necesidades de la población rural.Los edificios de Pichilemu y Rengo sumarán en total 262 nuevas camas hospitalarias para la región de O'Higgins. El Hospital de Pichilemu será de dos pisos, con una superficie aproximada de 12.000 metros cuadrados, cuya estructura principal se terminará este año. En tanto, el Hospital de Rengo contará con tres pisos, con una superficie aproxi