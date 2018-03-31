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Chile trabaja con China para construir dos hospitales rurales, un proyecto "de corazón" en el país sudamericano

China y Chile avanzan de manera conjunta en la construcción de dos hospitales en la región de O'Higgins, zona central del país sudamericano, con el objetivo de resolver las necesidades de la población rural.Los edificios de Pichilemu y Rengo sumarán en total 262 nuevas camas hospitalarias para la región de O'Higgins. El Hospital de Pichilemu será de dos pisos, con una superficie aproximada de 12.000 metros cuadrados, cuya estructura principal se terminará este año. En tanto, el Hospital de Rengo contará con tres pisos, con una superficie aproxi

| etiquetas: colaboracion china-chile , construcción hospitales
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4 comentarios
6 1 1 K 73 actualidad
#1 tierramar
Mientras EEUU y Israel sólo destruyen y matan. Y en España el PPSOE desmantela la sanidas publica: reduciendo camas, cerrando centros de salud, maltratando a los médicos...
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Cehona #4 Cehona
#1 ¿Hablas sin saber, del modelo Alzira revertido, cuando gobernaba el PSOE, Compromis y Podemos en la Comunitat valenciana?

www.rtve.es/noticias/20180331/reversion-del-modelo-alzira-primera-expe
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Connect #3 Connect
Irónico que ahora que gobierna un ultraderechista en Chile, cuando parecía que iba a ser un aliado más de Trump, resulta que con quién hace tratos es con China. Ummh... esto tiene más significado que un golpe de ironía. Si hasta la ultraderecha se une a China, es que la situación con Estados Unidos es delicada de narices.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Rengo en argentino significa cojo. De por si, "cojo" en sudamérica suena bastante mal. Pero Pichilemu suena a microespadia congénita. Está muy bien lo que quieren hacer los chinos, pero por dios, EL BRANDING.
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menéame