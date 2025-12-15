CHILE. La ineficacia de la socialdemocracia, para con los intereses del pueblo, entrega el gobierno al fascismo

En América Latina, y en otras partes del mundo, es lo que está sucediendo en no pocos países. Si una cosa está clara es que el reformismo, encarnado por los partidos socialdemócratas, nunca ha resuelto los problemas del pueblo. Dada su condición de ideología capitalista (algunos le llaman de rostro humano, como si el capitalismo pudiera tener algo de humanidad) nunca rompe con las estructuras del estado burgués cuando llega a gobernar. Defraudan a amplias capas de la población con baja cultura política.
etiquetas: socialdemocracia , fascismo , chile , kast , boric , jara
La izquierda no democrática produce las maravillas conocidas por todos. Lo mismo que la derecha no democrática, que es lo que puede llegar a ser el gobierno de KKKast
Los únicos países en los que para la inmensa mayoría vale la pena vivir son los que tienen sistemas democráticos, separación de poderes, libertades individuales sólidas y servicios públicos que funcionan.
El gobierno de Boric fue incompetente en varios aspectos, entre ellos en defender un proyecto de Constitución muy de izquierda postmoderna que tuvo un 62% de rechazo. KKKast y sus secuaces probablemente repitan los errores al revés.
