CHILE. La ineficacia de la socialdemocracia, para con los intereses del pueblo, entrega el gobierno al fascismo

En América Latina, y en otras partes del mundo, es lo que está sucediendo en no pocos países. Si una cosa está clara es que el reformismo, encarnado por los partidos socialdemócratas, nunca ha resuelto los problemas del pueblo. Dada su condición de ideología capitalista (algunos le llaman de rostro humano, como si el capitalismo pudiera tener algo de humanidad) nunca rompe con las estructuras del estado burgués cuando llega a gobernar. Defraudan a amplias capas de la población con baja cultura política.

tul #4 tul
Para eso se creo el socialismo occidental de pandereta
Uge1966 #3 Uge1966
La frase: "La ineficacia de la socialdemocracia, para con los intereses del pueblo, entrega el gobierno al fascismo", ¿No podría sustituirse por: "Los ineptos gobernantes de Chile dejan de ser votados por el pueblo"? Porque no es una cosa de sistema sino de personas.
Juanro49 #6 Juanro49
#3 lo mismo estamos viendo en europa, por tanto no creo que sea de personas...
aupaatu #9 aupaatu *
La derecha siempre controla todos los medios de información y no tiene problemas de financiación y la izquierda moderada no convence normalmente a sus votantes y necesitan que les roben durante una legislatura ,para darse cuenta que aun la izquierda descafeinada es mejor que las derechas corruptas que trabajan para los que les pagan.
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
A mamar patria, chilenos.
#7 Robe7064
Caca para revolucionarios trasnochados.

La izquierda no democrática produce las maravillas conocidas por todos. Lo mismo que la derecha no democrática, que es lo que puede llegar a ser el gobierno de KKKast

Los únicos países en los que para la inmensa mayoría vale la pena vivir son los que tienen sistemas democráticos, separación de poderes, libertades individuales sólidas y servicios públicos que funcionan.

El gobierno de Boric fue incompetente en varios aspectos, entre ellos en defender un proyecto de Constitución muy de izquierda postmoderna que tuvo un 62% de rechazo. KKKast y sus secuaces probablemente repitan los errores al revés.
Ysinembargosemueve #8 Ysinembargosemueve
Dentro de unos meses lloraran cuando les apliquen las políticas que han votado.
platypu #1 platypu
Si lo dice la web pueblo comunero de venezuela es que la cosa va bien
Juanro49 #2 Juanro49 *
#1 realmente es una copia, la fuente es de insurgente.org, pero está baneado en meneame y hubo que buscar enlace alternativo xD

insurgente.org/chile-la-ineficacia-de-la-socialdemocracia-para-con-los
