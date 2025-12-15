CHILE. La ineficacia de la socialdemocracia, para con los intereses del pueblo, entrega el gobierno al fascismo

En América Latina, y en otras partes del mundo, es lo que está sucediendo en no pocos países. Si una cosa está clara es que el reformismo, encarnado por los partidos socialdemócratas, nunca ha resuelto los problemas del pueblo. Dada su condición de ideología capitalista (algunos le llaman de rostro humano, como si el capitalismo pudiera tener algo de humanidad) nunca rompe con las estructuras del estado burgués cuando llega a gobernar. Defraudan a amplias capas de la población con baja cultura política.