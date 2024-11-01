El «chico del atril» del Asalto al Capitolio del 6 de enero se presenta oficialmente como candidato a un cargo público. (Eng)

Un hombre que saltó a la fama nacional por su participación en los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos se presenta ahora a las elecciones locales en Florida. Adam Johnson, que fue indultado por Trump tras cumplir 75 días en una prisión federal, se ha presentado como candidato a la Comisión del Condado de Manatee. Johnson es conocido por aparecer en una foto viral durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, en la que se le veía llevando un atril de la oficina de la entonces presidenta de la Cámara